'당나귀 귀' 마흔파이브, 첫 피트니스 대회 출전 뒷이야기 공개…"개그콘서트 때와 비슷"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 마흔파이브가 생애 첫 피트니스 대회에 출전한 가운데, 그들의 뒷 이야기가 공개된다.

28일 방송되는 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 마흔파이브의 생애 첫 피트니스 대회 뒷이야기가 방영된다.

2020년 몸짱 도전을 목표로 했던 마흔파이브 허경환, 김원효, 박영진, 김지호는 양치승 관장의 도움으로 체중 감량에 성공했다.

오랜만에 무대에 오른 이들은 박수와 함성이 가득한 분위기에, 애드립 포즈로 관객들에게 화답했다는 후문이다.

이에 대해 마흔파이브는 제작진과 인터뷰에서 "개그콘서트 코너 할 때와 너무 비슷했다", "함성 소리가 당보다 더 효과가 높았다", "팬티 한 장 걸치고 있는 게 너무 한스러웠다"는 등 후기를 전했다.

또한, 개그콘서트의 전성기를 함께 했던 마흔파이브는 개그콘서트의 잠정 휴식 소식에 대한 솔직한 속내를 털어놨다고 해 관심이 집중되고 있다.

한편, 지난 방송에서 심진화의 도움으로 김원효가 5위를 차지한 가운데, 허경환과 배우 윤준이 1위 자리를 두고 경쟁하는 모습이 공개돼 우승자에 대한 궁금증이 커지고 있다.

'사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 5시께 방영된다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr