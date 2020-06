반값 갤럭시폴드2 나올까…커버 화면도 확 줄었다

갤럭시폴드2 렌더링 이미지, Z플립처럼 커버 화면 작아져

특허 출원 당시 이미지와 유사…1100달러 출시설도 나와

갤럭시폴드2 노치 사라지고 펀치홀로, 화면 7.7인치로 커져

[아시아경제 한진주 기자] 갤럭시폴드 후속작이 전작의 절반 가격대인 '라이트 모델'로 출시될 것이라는 전망이 나왔다. 커버 화면 크기를 확 줄인 130만원대 폴더블 스마트폰이 출시될 지 관심이 쏠리고 있다.

IT전문매체 피그토우와 트위터리안 엑스리크스가 공개한 갤럭시폴드 라이트 추정모델의 렌더링 이미지를 살펴보면 커버 화면 크기가 얇고 긴 스트랩 같은 디자인이다. 외신들은 1100달러(한화 약 132만원)라는 가격의 '갤럭시폴드2 라이트'가 출시될 것이라고 분석했다. 커버 화면 크기가 작아지는 대신 갤럭시Z 플립처럼 알림, 셀피 기능만 제공하고 후면카메라는 듀얼 카메라를 탑재한 모델로 출시될 것이라는 분석이다.

IT전문매체 탐스가이드는 "피그토우의 렌더링 이미지는 출시설이 돌았던 갤럭시폴드2 라이트 모델일 가능성이 있다"며 "카메라 렌즈 수를 줄이고, 커버 디스플레이 크기를 줄이면 폴더블 스마트폰의 가격을 낮출 수 있다"고 설명했다.

갤럭시폴드에서는 지원되지 않던 방수·방진 기능이 후속 모델에서는 탑재될 가능성도 제기됐다. 삼성전자가 세계지식재산권기구(WIPO)에 ‘방수 구조물을 포함한 전자기기’ 관련 특허를 출원했다는 내용이 지난달 공개되면서다. 해당 특특허는 방수 기능을 위한 힌지(경첩)와 부품에 관한 것으로 구체적 방수·방진(IP) 등급은 명시되지 않았다. 로즈골드 색상의 갤럭시폴드2 렌더링 이미지는 삼성전자가 출원한 폴더블 폰 방수 특허에 첨부된 제품 구조도 이미지와 동일하다.

지금까지 제기된 루머들을 종합해보면 갤럭시폴드2의 커버 화면은 기존 4.6인치에서 6.2인치까지 커질 것으로 전망된다. 펼쳤을 때 화면 크기도 기존 7.3인치에 7.7인치로 확대된다. 갤럭시폴드2의 디스플레이에 갤럭시Z플립과 동일한 UTG 소재가 적용되며 내구성 문제로 S펜은 지원하지 않을 것으로 예상된다. 갤럭시폴드2의 카메라는 갤럭시S20 울트라와 동일한 1억800만 화소 렌즈와 30배 줌을 지원하는 망원렌즈(4800만 화소), 초광각 렌즈(1200만 화소) 등이 탑재되는 것으로 알려졌다.

최근 아이스유니버스가 공개한 갤럭시폴드2 렌더링 이미지를 살펴보면 메인 디스플레이 우측에 있던 노치가 사라지고 우측 중앙부에 펀치홀이 등장한다. 후면 카메라 모듈은 인덕션 형태로 적용될 것으로 보인다. 가격대는 1800달러~2000달러 수준으로 전망되고 있지만 구체적인 정보는 공개되지 않고 있다. 갤럭시폴드2는 그린, 블루, 실버, 골드, 블랙 색상으로 출시될 수 있다. 업계에서는 8월 말 갤럭시노트20가 먼저 출시되고 9월 이후에 갤럭시폴드2와 갤럭시Z플립 5G가 바톤을 이어받을 것으로 예상하고 있다.

시장조사기관 DSCC 최고경영자인 로스 영은 트위터를 통해 "갤럭시폴드2와 Z플립 5G의 생산이 8월까지 시작되지 않을 것"이라며 "8월 말 또는 9월 말에 출시되지만 울트라 씬 디스플레이(UTG) 수량이 제한되어 있어 서둘러 주문해야한다"고 밝혔다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr