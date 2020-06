속보[아시아경제 허미담 기자] 식품의약품안전처는 이번 주말과 휴일 이틀간 전국에 공적 마스크 824만2천여장을 공급한다고 27일 밝혔다.

토요일인 이날은 638만2천장, 일요일인 28일에는 186만장을 각각 공급한다. 토요일에는 전국 약국에 576만4천장, 농협하나로마트(서울·경기 제외)에 10만1천장, 의료기관에 51만7천장이, 일요일에는 약국에 178만1천장, 농협하나로마트(서울·경기 제외)에 7만9천장이 각각 공급된다.

한 사람당 일주일에 최대 10장까지 살 수 있고, 여러 번 나눠 사는 분할 구매도 가능하다. 마스크 중복구매 확인을 위해 판매처에 갈 때는 신분증을 지참해야 한다. 가족이나 장애인, 요양병원 환자 등을 위한 마스크 대리 구매 시에도 필요한 서류를 가져가야 한다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr