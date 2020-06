국민 10명 중 6명 "대북전단 살포 금지법안 마련해야"

[아시아경제 이동우 기자] 국민 10명 가운데 6명은 정부의 대북전단 살포 금지법 마련에 찬성한다는 여론조사 결과가 나왔다.

민주평화통일자문회의(민주평통)가 전국 성인남녀 1천 명을 대상으로 지난 20∼21일 실시해 26일 공개한 '2020년 2분기 국민 통일여론조사'에 따르면 '군사적 긴장 완화를 위해 대북전단 살포 금지 법안을 마련해야 한다'는 데 대해 응답자의 61.5%가 '찬성' 의견을 밝혔다.

29.0%는 '매우 찬성', 32.5%는 '대체로 찬성' 등이다. 정부의 법안 마련에 반대한다고 응답한 비율은 33.9%로 조사됐다.

'남북 합의사항을 안정적으로 추진하기 위한 6·15 공동선언과 4·27 판문점 선언의 국회 비준'에 대해선 응답자의 54.2%는 찬성한 반면 35.4%는 반대했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황과 관련한 남북 보건의료 협력 필요성과 관련해 응답자의 61.2%는 '공감한다'고 응답했다.

또 '남북관계가 좋아질 것'이라는 전망은 28.5%로 1분기(40.3%)보다 11.8%포인트 떨어졌다. 북한의 개성 남북공동연락사무소 폭파가 영향을 줬다고 민주평통은 분석했다.

북한의 연락사무소 폭파 등 조치에 대한 정부 대응으로는 ▲'미국 등 국제사회와 협력을 통한 북한 압박' 필요(41.6%) ▲'상황 안정 후 대화여건 조성'(30.0%) ▲'남북관계 개선을 위한 양 정상 간 합의사항 이행'(22.8%) 등 순으로 나타났다.

이번 조사는 여론조사 전문기관 '한국사회여론연구소'에 의뢰해 전화면접 방식으로 진행됐으며, 신뢰수준 95%에 표본오차는 ±3.1%포인트다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr