영산강청, 생태계교란생물 ‘미국가재’ 퇴치한다

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 영산강유역환경청(청장 류연기)은 오는 29일 생태계교란생물인 ‘미국가재’ 퇴치행사를 펼친다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 지역 고유 생태계의 건강성 복원 및 생태계교란생물의 위해성 인식 확산을 위해 나주 지석천과 함평 모산리 저수지에서 진행된다.

나주시·함평군, 무등산국립공원사무소, 야생생물관리협회 등과 함께한다.

‘미국가재’는 환경부에서 생태계교란생물로 지정·관리하고 있으며 국내 고유 생태계에 큰 피해를 주고 있어 적극적인 퇴치가 필요한 실정이다.

환경변화 적응력이 강해 급격한 개체번식과 바이러스 질병 매개체의 역할로 수생태계 교란을 야기하는 것으로 알려져 있다.

미끼 유도방식인 포획틀 100여 개를 설치해 제거하거나 현장에서 쪽대를 이용·포획하고, 포획된 미국가재는 지자체에서 폐기물 처리(매립)토록 할 예정이다.

류연기 영산강유역환경청장은 “생태계 건강성 회복을 위해 생태계교란 생물 퇴치사업을 지속적으로 추진할 예정이다”며 “생태계교란 생물의 강한 번식력으로 인해 퇴치가 쉽지 않은 만큼 민간에서도 적극적인 관심을 가지고 참여해 주시기를 바란다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr