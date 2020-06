배우 정경호씨가 25일 중앙대학교병원을 찾아 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 의료진과 교직원을 응원했다. 2013년부터 이 병원 홍보대사로 있는 정씨는 병원 출입구 발열데스크와 안심진료소, 음압병상이 있는 병동을 찾아 근무중인 의료진과 인사하고 마스크 등 격려품을 전달했다. 그는 "코로나19가 하루 빨리 종식돼 모든 국민이 안심하고 편안하게 생활하는 날이 오길 바란다"며 "환자안전과 치료를 위해 고생하는 모든 병원 의료진께 감사하고 응원을 보낸다"고 말했다.

