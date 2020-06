[아시아경제 차민영 기자] 농협 하나로마트를 운영하는 농협유통이 26일 올해 첫 출하된 샤인머스캣을 선보였다. 샤인머스캣은 껍질이 얇고 씨가 없어 먹기 편한 청포도다. 일반 고당도 포도보다 높은 18~20브릭스의 당도로, 아삭한 식감과 낮은 산도가 특징이다. 냉장 보관 시 2~3개월까지 보관이 가능하며, 껍질까지 오래 씹어먹으면 망고 향이 느껴져 '망고 포도'라는 별칭도 있다. 비타민C, K, B6가 풍부하고 마그네슘, 철분, 칼륨 등을 함유하고 있다.

