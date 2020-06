[아시아경제 호남취재본부 고민형 기자] 전북에서 26번째 코로나19 확진자가 발생해 보건당국이 역학조사에 나섰다.

26일 전북도에 따르면 익산 거주 60대 여성 최모씨가 ‘코로나19’ 검사에서 양성 판정을 받았다.

최씨는 지난 15일 대전역 근처 식당에서 대전 다단계 확진자와 30여분 동안 접촉한 것으로 조사됐다.

이후 원광대병원 장례식장에 다녀가는 등 다수의 시민들과 접촉한 것으로 밝혀져 추가 감염 우려가 전해지고 있다.

최씨는 현재 전북대병원에 이송돼 격리치료를 받고 있다.

도 보건당국은 휴대전화 위치 추적 등 최씨 추가 동선을 확인하고 있다.

보건당국 관계자는 “최씨의 최근 동선을 확인해 방역 소독을 실시하고 접촉자를 분류해 자가격리 조치를 하고 있다”고 말했다.

