전기 통하는 '투명 플라스틱' 개발.. 투명전극 새 장

[아시아경제 황준호 기자] 국내 연구진이 투명도가 기존보다 10배 가량 향상된 전도성 플라스틱 신소재를 개발했다. 전도성 고분자를 이용한 신소재로 차세대 투명 유기전극으로 각광받을 수 있을 것으로 예상된다.

한국과학기술연구원(KIST) 복합소재기술연구소 기능성복합소재연구센터 주용호 박사의 연구팀은 미국 퍼듀 대학 연구팀과 공동 연구를 통해 전도성과 투명성을 동시에 지닌 플라스틱 신소재를 개발했다고 28일 밝혔다.

연구팀은 이온전도성과 전기전도성을 동시에 가지는 라디칼 고분자를 합성하고 측정법을 개발해 이온과 전기 전달의 수송현상을 이해했다. 이를 통해 라디칼 고분자에서 불투명한 빛을 띄게 하는 공중합 구조를 없앤 비공중합 고분자 합성에 성공했다. 이어 고분자-이온 복합체를 형성해 이 분야 원천기술을 확보했다.

연구팀은 실험을 통해 새로 개발한 고분자가 필름 두께 1㎛(마이크로미터, 100만분의 1m)에서 96% 이상의 투명도를 가지는 것을 확인했다. 기존 전도성 고분자 PEDOT:PSS의 투명도는 10% 이하였다.

연구팀은 새로 개발한 고분자를 투명전극으로 활용할 수 있을 것으로 예상했다. 현재 투명전극은 스마트폰과 TV, 각종 디스플레이에 활용되고 있다. 빛은 그대로 투과시키면서 전기를 잘 통하게 하는 역할을 한다.

KIST 주용호 박사는 "라디칼 고분자의 개발은 기존 전도성 고분자의 구조적 모순을 해결해 유기 전자재료 연구개발에 새로운 패러다임을 제시했다"며 "향후 높은 전도도와 유연성, 투명도를 극대화하는 고성능 유기 전자소재의 개발로 이어져 차세대 에너지 저장 소재, 투명 디스플레이 소재, 플렉시블 배터리, 바이오 전기화학 등 다방면의 발전에 활용될 수 있기를 기대한다"라고 밝혔다.

