U+아이돌Live, ‘펩시 온라인 쇼케이스’ 생중계

[아시아경제 구채은 기자] LG유플러스가 27일 ‘2020 펩시 온라인 쇼케이스’를 U+아이돌Live에서 생중계한다. 강다니엘을 비롯 ▲뉴이스트 ▲여자친구 ▲세븐틴 ▲온앤오프 ▲에버글로우 ▲크래비티 등 인기 아티스트 7개팀이 출연한다.

‘2020 펩시 온라인 쇼케이스’ 전체 공연은 U+아이돌Live을 통해 모바일 생중계돼 어디서나 손 안에서 공연을 감상할 수 있다. 생중계 이후에는 VOD로 다시 무료 시청이 가능하다. 이용 중인 통신사 관계없이 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어, 원스토어 등 앱마켓을 통해 무료로 내려 받아 볼 수 있다. ‘UHD2’ 또는 ‘UHD3’ 셋톱박스를 이용하는 U+tv 고객은 IPTV용 ‘U+tv 아이돌Live’ 서비스로 TV에서 더 크고 생생하게 즐길 수 있다.

김민구 LG유플러스 모바일서비스담당은 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황이 장기화되며 대규모 공연이 취소되고 있지만 이번 생중계로 아쉬움을 달랠 수 있었으면 한다”며 “U+아이돌Live는 차별화된 언택트 공연 중계로 아이돌 팬들이 현장과 다름 없는 생생한 공연을 즐길 수 있도록 기능 개선에 지속 노력할 것”이라고 말했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr