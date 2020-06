코이카, 베트남 빈곤지역 코로나19 대응·보건환경 개선

베트남 뚜옌꽝성에서 보건소 착공식 개최…포용적 농촌개발 사업 본격화

코로나19 지역 확산 방지 위해 1억원 규모 방역물품도 지원

[아시아경제 임철영 기자] 코이카(KOICA·한국국제협력단)이 24일(현지시각) 베트남의 북부 산악지대에 위치한 대표적인 빈곤지역인 뚜옌꽝성에서 보건소 착공식을 개최하고 1억원 규모의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 긴급지원물품을 전달했다.

뚜옌꽝성은 프랑스와의 전쟁 당시 독립운동의 거점지로 역사적으로 의미있는 지역임에도 불구하고, 산악지형 특성상 접근성이 취약하고 이용 가능한 농지가 적어 소득수준이 열악한 실정이다. 최근에는 코로나19 여파로 지역 인구의 86%에 달하는 농업 분야 종사자들이 농산물 유통 등 경제활동에 어려움을 겪고 있으며, 노후화된 보건소 시설과 인프라도 장기적인 코로나19 대응에 걸림돌이 되고 있다.

코이카는 이러한 뚜옌꽝성 지역민들의 삶의 질 제고를 위해 △교육·보건환경 개선 △여성역량강화 △소득증대 △농촌인프라 개선 △지방행정 역량강화 등을 포괄적으로 지원하는 ‘뚜옌꽝성 포용적 농촌개발 프로그램’을 추진하고 있다. 프로그램의 첫 신호탄으로 코이카는 뚜옌광성 선정현에서 빈로이 보건소 착공식을 개최했다.

코이카는 빈로이 보건소에 이어 순차적으로 뚜옌꽝성 내 2개 현(선정현, 함옌현)의 9개 사업대상지에 유치원, 초·중등학교, 보건소를 신축할 예정이다. 또한 마을도로건설, 소득증대 시범사업, 교육·보건·지방행정 역량강화도 동시에 지원하여 뚜옌꽝성이 지속가능하게 성장할 수 있도록 지원할 계획이다.

이날 코이카는 코로나19 긴급 대응을 지원하기 위해 뚜옌꽝성 인민위원회에 1억원 상당의 방호복, 손세정제, 마스크, 체온계 등의 방역물품도 전달했다. 지원 물품은 뚜옌꽝성 내 보건소 13곳, 학교 32곳, 해외입국자 격리시설 5곳 등에 비치돼 지역주민들과 학생들에게 제공될 계획이다.

행사에 참여한 조한덕 코이카 베트남 사무소장은 “코로나19로 인한 국경폐쇄, 경제활동 위축은 취약계층에게 더 큰 타격을 주는 만큼 그 누구도 소외되지 않도록 국가적 협력과 연대가 필요하다”며 “코이카는 베트남 내 취약계층과 지역을 보다 신속하고 효율적으로 지원해나가기 위해 노력할 것이다”고 말했다.

팜 밍 후안 뚜옌꽝성 인민위원회 위원장은 “보건소 착공으로 본격화된 뚜옌꽝성 포용적 농촌프로그램에 대한 기대가 크며, 사업이 성공적으로 진행될 수 있도록 코이카와 적극 협력해나가겠다”며 “뚜옌꽝성의 코로나19 극복을 위한 긴급물품 제공에도 깊은 감사를 표한다”고 말했다.

한편 코이카는 베트남 꽝찌성과 라오까이성에서도 농촌지역개발 프로그램을 성공적으로 추진한 바 있다. 특히 베트남 농촌지역의 경제? 사회 특정을 고려한 맞춤형 농촌개발을 추진하여 산악지대 소수민족(여성,아동,취약계층) 주민의 자립역량강화 및 삶의 질을 개선하는 성과를 거두었다.

