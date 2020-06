경기경제과학원, 업사이클 제품 판로 지원 위해 AK플라자와 '맞손'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도경제과학진흥원이 '경기 업사이클 브랜드관'에 참가할 기업을 오는 30일까지 모집한다.

경기 업사이클 브랜드관은 도내 업사이클(upcycle) 제품의 판로 개척 지원을 위한 것으로 AK플라자와 협업해 9월 중 도내 AK플라자(수원)에 개설된다.

모집 대상은 공고일 현재 도내에 사업자등록이 있는 업사이클, 에코(Eco) 디자인 분야 패션 잡화, 리빙 아이템(Living Item) 생산ㆍ판매 기업으로 백화점 입점과 상품 판매가 가능한 중소기업이다.

9월 전 경기도 이전 사업자도 참가할 수 있다.

판매 품목은 패션, 잡화, 가구, 조명, 인테리어, 생활 소품 등이다. 다만 기초 소재에 반드시 폐자원을 활용한 재활용 상품이어야 하며 참가 기업이 독자적인 재활용 브랜드를 가지고 있어야 한다.

신청은 경기도 업사이클플라자 홈페이지(www.ggupcycle.or.kr)에 들어가 신청서와 함께 기업ㆍ브랜드 소개서, 상품 설명서, 상품 이미지가 포함된 접수 서식을 내려받아 작성 후 이메일(upcycle@gbsa.or.kr) 제출하면 된다.

경기경제과학원은 평가를 통해 총 15개사 내외를 선정한다.

지운근 경기도 업사이클플라자 센터장은 "최근 환경과 지속가능성에 대한 가치를 중요하게 여기는 '가치 소비' 트렌드가 확산되고 있다"며 "업사이클 브랜드관을 통해 경쟁력 있는 경기도 업사이클 기업의 상품을 선보임으로써 소비자에게 가치 소비의 매력을 알리는 장이 되길 바란다"고 당부했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr