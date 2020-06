[아시아경제 이계화 기자] 피트니스 모델 안나체리가 볼륨감 넘치는 몸매로 매력을 발산했다.

최근 안나체리는 자신의 인스타그램에 "눈감고 월요일이라고 써봐요. 얼마나 가까이 가있는지 알 수 있어요"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재해다. 특히 아름다운 외모와 건강미 넘치는 몸매가 눈길을 사로잡았다.

공개된 사진 속 그는 핫팬츠에 민소매 상의를 입고 환한 미소를 지으며 카메라를 바라보고 있다.

한편 현재 안나 체리의 SNS 계정에는 1260만 팔로워가 있으며 해당 팔로워들은 그녀를 ‘헬스 여신’이라고 부르고 있다.

