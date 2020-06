롯데아라이리조트, '2020 스키 아시아 어워즈' 4관왕

[아시아경제 임혜선 기자]롯데아라이리조트가 아시아 최고의 스키장과 스키 리조트 등을 선정하는 '2020 스키 아시아 어워즈'에서 4관왕에 올랐다고 25일 밝혔다.

롯데아라이리조트는 2020 스키 아시아 어워즈에서 일본 최고의 ‘스키 리조트’·‘파우더 스노우’·‘스노우 스쿨’ 총 3개 부문에서 2년 연속 수상하는 영예를 안았으며, ‘일본 최고의 가족형 스키 리조트’에도 새롭게 이름을 올렸다.

일본 니가타에 위치한 롯데아라이리조트는 2017년 12월 프리미엄 마운틴 리조트를 표방하며 새롭게 문을 연 곳으로, 극상의 설질과 역동적인 슬로프 등으로 짧은 기간이지만 전 세계 스키어들에게 주목받고 있다. 특히 가벼우면서도 뭉치지 않는 일본 특유의 파우더 스노우 및 프리라이딩은 ‘반드시 가 봐야하는 곳’으로 꼽힌다.

아시아 지역의 스키장 정보를 제공하는 ‘스키 아시아’ 주최로 진행되는 스키 아시아 어워즈는 매년 전 세계 스키어와 스노우보더의 온라인 투표로 선정된다.

한편, 스키 시즌 이후 5월부터 11월까지는 해발 약 1000m에서 출발하는 아시아 최장 길이 1501m의 ‘짚투어’와 총면적 3만3000㎡(1만 평) 대지에 100여 개의 놀이 기구로 이뤄진 일본 최대 규모의 '트리 어드벤처'가 개장한다.

