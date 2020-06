3분기 서울 아파트 입주 27%↑… 전국 11만가구 입주

[아시아경제 이춘희 기자] 다음달부터 세 달 간 전국 아파트 입주 예정 물량이 5년 평균 대비 17% 늘 것으로 조사됐다. 서울도 27% 늘어난 1만2552가구가 집들이에 나설 것으로 나타났다.

국토교통부는 올해 3분기(7~9월) 3달 간 서울 입주 예정 아파트 물량이 1만2552가구로 집계됐다고 25일 밝혔다. 전국 입주 예정 아파트는 11만858가구로 5년 평균치인 9만5000가구보다 16.6% 늘었다.

서울에서는 다음달에 세 달 중 가장 많은 가구의 입주 물량이 예정됐다. 중랑구 면목동 '사가정 센트럴 아이파크'(1505가구), 구로구 개봉동 '개봉역 센트레빌 레우스'(1089가구), 강동구 강일동 '고덕강일 7단지' 장기전세 및 국민임대(1025가구) 등 총 5478가구가 입주 예정이다.

이어 8월에는 4122가구의 입주가 이뤄진다. 단지 별로는 서대문구 북아현동 '힐스테이트 신촌'(1226가구), 용산구 한강로3가 '용산 센트럴파크 해링턴 스퀘어'(1140가구), 강동구 강일동 '고덕강일 공공주택지구 4단지'(642가구). 마포구 공덕동 '공덕 SK리더스뷰'(472가구) 등이다.

9월에는 강남구 개포동 '래미안 강남포레스트'(2296가구), 강동구 고덕동 '고덕 센트럴 푸르지오'(656가구) 등 총 2952가구가 입주자를 처음 맞는다.

서울을 제외한 수도권에서는 다음달 경기 성남시 수정구 '산성역 포레스티아'(4089가구), 인천 연수구 송도동 '더샵 송도 마리나베이'(3100가구), 경기 파주시 파주운정 A26블록 아이파크(3042가구), 김포시 걸포동 걸포3지구 '한강메트로자이 2·3단지'(2887가구) 등이 총 2만1136가구가 입주에 나선다.

서울 외 수도권은 3분기 중 8월 입주 물량이 2만1159가구로 가장 많다. 경기 김포시 '힐스테이트 리버시티 1·2단지'(3510가구), 인천 연수구 '송도랜드마크시티 센트럴더샵'(2230가구), 경기 의왕시 '의왕고천 A-1 행복주택'(2200가구), 의정부시 'e편한세상 추동공원 2차'(1773가구) 등 대단지 입주 물량이 대거 포진해있다.

9월에는 경기 남양주시 '두산위브 트레지움'(1620가구), 화성시 화성봉담2 S-1블록 10년 공공임대 리츠(1456가구), 하남시 하남감일 A3블록 국민임대 및 영구임대(1088가구) 등이 입주 예정이다.

주택 규모별로는 서울에 60㎡(전용면적) 이하가 5125가구, 60~85㎡가 5688가구, 85㎡초과가 1739가구 입주 예정으로 85㎡이하 중소형 가구가 전체 1만2552가구 중 86.1%를 차지했다. 전국적으로는 11만858가구 중 중소형 가구의 비중이 91.3%(10만1234가구)로 나타났다.

