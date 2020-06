[날씨]25일 낮동안 장마 소강상태…중부, 약한 비

[아시아경제 오주연 기자] 25일은 전국이 흐리고 남부지방은 아침에, 중부지방은 낮 동안 소강상태를 보일 것으로 전망된다.

24일 기상청에 따르면 이날 밤까지 강원북부와 남해안, 제주도에 강한 비가 내리겠지만 이튿날 오전 남부지방은 대부분 비가 그칠 것으로 예상된다. 제주도는 오후 3시께 그칠 전망이며, 중부지방은 낮 동안 소강상태를 보일 것으로 보인다. 다만 중부지방을 중심으로는 시간당 1mm 미만의 약한 비가 이어질 것으로 예상됐다.

25일 밤까지 예상 강수량은 강원 북부·경남 남해안이 30∼80㎜, 중부지방(강원 북부 제외)·남부지방(경남 남해안 제외)·제주도·울릉도·독도 5∼30㎜ 등이다.

아침 최저기온은 19∼23도, 낮 최고기온은 23∼31도로 예보됐다. 중부지방에는 비가 밤까지 이어지면서 낮 기온이 전일(22∼26도)과 비슷하겠지만, 남부지방은 낮에 비가 그치면서 기온이 조금 더 높고 경북내륙은 30도 내외로 올라 더울 것으로 내다봤다.

기상청은 "26일까지 전국이 흐리고 26일 새벽부터 아침 9시 사이에 중부지방과 경북북부내륙에는 비가 조금 오는 곳이 있겠다"고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr