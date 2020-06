코스피, 기관 매수세에 1% 넘게 올라…삼성전자 3%대 상승

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 기관 매수세에 상승마감했다.

24일 코스피는 전 장보다 1.42%(30.27포인트) 오른 2161.51로 장을 끝마쳤다. 이날 시장에선 기관인 1156억원 어치 주식을 샀고 기관과 개인은 각각 1559억원, 71억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목 중에선 삼성전자가 전 장보다 2.92%대 오른 5만2900원에 장을 끝마쳤다. SK하이닉스(2.26%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 819,000 전일대비 17,000 등락률 +2.12% 거래량 282,417 전일가 802,000 2020.06.24 15:30 장마감 close (2.12%), 네이버(1.09%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 319,000 전일대비 500 등락률 +0.16% 거래량 1,938,082 전일가 318,500 2020.06.24 15:30 장마감 close (0.16%)도 상승했다. 반면 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 380,500 전일대비 1,000 등락률 -0.26% 거래량 429,556 전일가 381,500 2020.06.24 15:30 장마감 close (-0.26%)는 하락했다.

김지윤 대신증권 연구원 “미국과 중국의 무역 협상이 유효하다는 점과 미국과 유로존의 주요 지표들이 긍정적으로 나와 이날 코스피가 상승했다”라며 “북한의 군사행동 계획 보류 결정도 긍정적으로 나타났지만 최근 밸류에이션 부담과 코로나19 2차 확산 우려로 추가 상승이 제한됐다”라고 설명했다.

코스닥지수는 전 장보다 0.83%(6.27포인트) 오른 759.50에 장을 끝마쳤다. 이날 758.15로 개장한 이후 코스닥지수는 장중 761.70까지 올라 1.12% 상승하기도 했다.코스닥시장에선 전 개인과 외국인이 각각 133억원, 662억원어치 주식을 샀다. 기관은 홀로 730억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목 중에선 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 113,900 전일대비 3,900 등락률 +3.55% 거래량 1,891,393 전일가 110,000 2020.06.24 15:30 장마감 close (3.55%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 218,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 218,000 2020.06.24 15:30 장마감 close (0.46%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 62,900 전일대비 2,600 등락률 +4.31% 거래량 1,824,057 전일가 60,300 2020.06.24 15:30 장마감 close (4.31%), 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 557,500 전일대비 52,300 등락률 +10.35% 거래량 289,533 전일가 505,200 2020.06.24 15:30 장마감 close (10.35%)는 상승했다.

