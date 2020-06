6월 24일 코스피, 30.27p 오른 2161.51 마감(1.42%↑)

2020년 06월 24일 코스피 지수는 30.27p (1.42%) 상승한 2161.51로 마감했습니다.

금일 코스피 주요 상승 종목은 신원우 신원우 009275 | 코스피 증권정보 현재가 54,200 전일대비 12,500 등락률 +29.98% 거래량 14,313 전일가 41,700 2020.06.24 15:30 장마감 close , 우리들휴브레인 우리들휴브레인 118000 | 코스피 증권정보 현재가 3,730 전일대비 860 등락률 +29.97% 거래량 21,414,804 전일가 2,870 2020.06.24 15:30 장마감 close , 현대건설우 현대건설우 000725 | 코스피 증권정보 현재가 458,000 전일대비 105,500 등락률 +29.93% 거래량 12,537 전일가 352,500 2020.06.24 15:30 장마감 close 이며, 코스피 주요 하락 종목은 쌍용차 쌍용차 003620 | 코스피 증권정보 현재가 3,685 전일대비 1,325 등락률 -26.45% 거래량 50,538,110 전일가 5,010 2020.06.24 15:30 장마감 close , 하나니켈1호 하나니켈1호 099340 | 코스피 증권정보 현재가 217 전일대비 84 등락률 -27.91% 거래량 20,093,641 전일가 301 2020.06.24 15:30 장마감 close , 퍼스텍 퍼스텍 010820 | 코스피 증권정보 현재가 2,295 전일대비 805 등락률 -25.97% 거래량 10,395,287 전일가 3,100 2020.06.24 15:30 장마감 close 입니다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr