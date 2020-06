6월 24일 코스닥, 6.27p 오른 759.50 마감(0.83%↑)

2020년 06월 24일 코스닥 지수는 6.27p (0.83%) 상승한 759.50로 마감했습니다.

금일 코스닥 주요 상승 종목은 진매트릭스 진매트릭스 109820 | 코스닥 증권정보 현재가 15,600 전일대비 3,600 등락률 +30.00% 거래량 4,798,359 전일가 12,000 2020.06.24 15:30 장마감 close , 알에프세미 알에프세미 096610 | 코스닥 증권정보 현재가 5,160 전일대비 1,190 등락률 +29.97% 거래량 2,397,889 전일가 3,970 2020.06.24 15:30 장마감 close , 휴마시스 휴마시스 205470 | 코스닥 증권정보 현재가 15,400 전일대비 3,550 등락률 +29.96% 거래량 384,114 전일가 11,850 2020.06.24 15:30 장마감 close 이며, 코스닥 주요 하락 종목은 빅텍 빅텍 065450 | 코스닥 증권정보 현재가 8,050 전일대비 3,400 등락률 -29.69% 거래량 25,864,618 전일가 11,450 2020.06.24 15:30 장마감 close , 스페코 스페코 013810 | 코스닥 증권정보 현재가 6,200 전일대비 2,650 등락률 -29.94% 거래량 9,774,713 전일가 8,850 2020.06.24 15:30 장마감 close , 한일단조 한일단조 024740 | 코스닥 증권정보 현재가 1,745 전일대비 740 등락률 -29.78% 거래량 16,395,474 전일가 2,485 2020.06.24 15:30 장마감 close 입니다.

