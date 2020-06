세계 94개국 기독교지도자연합(CLF) 올해는 ‘온라인 회의’

“COMEBACK!” 테마로 25일부터 3일간 전 세계 비대면 동시 개최

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 세계 94개국 기독교 지도자들이 교파를 초월해 사회와 교회의 회복을 위해 온라인으로 모인다.

기독교지도자연합(CLF)은 25일부터 사흘간 전 세계 기독교 목회자들의 교류의 장 ‘CLF 온라인 월드 컨퍼런스’를 연다고 밝혔다.

대표적인 기독교 목회자들의 모임으로 자리 잡은 ‘CLF 월드 컨퍼런스’는 매년 3월 미국 뉴욕에서 개최됐으나, 올해는 코로나19로 인해 일정을 늦춰 비대면·온라인 방식으로 열리게 됐다.

코로나19로 세계적으로 사회·경제가 큰 어려움에 처한 가운데 종교 집회도 제한되고 교회 출입이 어렵게 되면서 종교계 또한 위기에 직면하게 됐다.

CLF는 이런 문제들에 대해 온라인 컨퍼런스를 통해 다양한 영역에서 해결책을 모색하기로 했다. 이번 온라인 컨퍼런스에는 ‘당신은 돌아갈 준비가 됐습니까?(Ready for your COMEBACK?)’를 주제로 기독교 목회자들을 위한 다채로운 프로그램이 준비됐다.

컨퍼런스의 주제 ‘COMEBACK(복귀)’에 대해, CLF는 전 세계 모든 나라의 기독교인들과 기독교 지도자들이 다시 하나님의 이름을 부르는 ‘컴백’, 가족과 교회, 더 나아가 사회의 모든 이들에게 복음의 새 생명을 불어넣는 ‘컴백’, 하나님의 축복을 모든 사람에게 전하는 참된 교회의 존재 이유로 ‘컴백’을 의미한다고 했다.

컨퍼런스에서는 세계 각국 주요 교단의 대표 목회자들과 기독교 리더들의 다양한 주제 강연이 마련됐다. 이번 컨퍼런스의 주 강연은 박옥수 목사가 맡는다. 박 목사는 행사 기간 매일 오전 10시 30분과 저녁 7시 30분 두 차례 강연을 진행한다.

CLF 총재 박영국 목사는 “예수님께서 십자가에 못 박히신 후 제자들은 어두운 시간을 보냈지만, 예수님께서 부활하셔서 제자들의 마음에 믿음과 소망, 사랑의 마음을 되살리셨다”고 말했다. “그 주님께서 코로나로 고통과 슬픔 속에 있는 우리와 함께하신다. 가족과 교회, 사회의 모든 이들에게 복음의 새 생명을 불어넣고, 하나님의 축복을 모든 사람에게 전하는 참된 교회로의 ‘컴백(Comeback)’을 함께 만들어가자”고 덧붙였다.

이번 온라인 컨퍼런스의 주요 프로그램은 유튜브 ‘CLF KOREA’,‘CLF USA’에서 무료로 시청할 수 있으며, 한국어를 비롯해 영어, 불어, 스페인어, 러시아어, 중국어 등 6개 언어로 동시통역된다.

