충남, 통합하천정보시스템 구축 ‘원스톱’ 정보공개

[아시아경제(내포) 정일웅 기자] 충남도는 지역 소하천과 국가 하천을 아우르는 통합정보를 ‘원스톱’으로 제공하는 통합하천정보시스템을 구축 완료했다고 24일 밝혔다.

이 시스템은 도내 하천정보를 통합관리하면서 업무의 효율을 높이고 대민 서비스를 향상하기 위해 마련됐다.

그간 하천사업 시행 및 민원상담 등을 위해선 서고에서 책자와 도면을 찾아봐야 가능했던 것을 통합정보시스템 적용 이후부터는 온라인 항공지도를 기반으로 하천정비계획 등을 바로 조회할 수 있게 된다고 도는 설명한다.

무엇보다 항공사진, 연속지적도 등 국가공간정보를 실시간 연동함으로써 자료의 최신성과 품질도 확보했다.

도는 해당 정보를 일반인도 열람할 수 있게 개방할 예정이다.

홍승원 도 하천과장은 “통합정보시스템 구축으로 우리 지역 하천이 어떻게 정비되는지를 손쉽게 확인할 수 있게 됐다”며 “시스템이 보다 많은 이에게 도움될 수 있게 개선방안을 함께 고민하겠다”고 말했다.

