홍현희, 임신 의혹에 "많이들 오해하시는 데 아니야"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 개그우먼 홍현희가 자신의 임신 의혹에 대해 해명했다.

23일 방송된 종합편성채널 TV조선 예능 프로그램 '아내의 맛'에서는 홍현희와 제이쓴 부부가 출연해 임자도 여행을 하는 모습이 공개됐다.

이날 방송에서 두 사람은 여행을 하던 중 전동 스쿠터가 방전돼 히치하이킹을 했다.

이에 한 임자도민은 두 사람을 차에 태운 뒤 짱뚱어를 잡기 위해 갯벌로 향했다.

임자도민은 두 사람에게 짱뚱어 요리를 대접하면서 "짱뚱어가 겨울잠을 자서 4~11월에만 활동한다. 그래서 잠퉁이라고 그랬었는데 짱뚱어로 이름이 바뀌었다"라고 말했다.

홍현희는 "잠깐만 내 별명이 잠뚱이다. 잠실 뚱땡이"라고 말했다.

이에 임자도민은 "뱃속에 2세가 있는 거 아니냐"라고 물었고, 홍현희는 "그렇게 많이들 오해하는 데 아니다"라고 말했다.

그러면서 "배만 보면 만삭인데 아니다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr