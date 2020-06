김영록 전남지사, 청년들과 소통행보 ‘눈에띄네’

IT 기업 청년 현장 소통 간담회 개최

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김영록 전남도지사가 IT기업 청년들과 ‘찾아가는 현장소통 간담회’를 갖고 진솔한 대화를 나눴다.

23일 전남도에 따르면 이날 무안 남악 ㈜휴먼아이티솔루션에서 가진 간담회는 ‘청년이 일하고 머무는 행복한 전남’을 만들기 위해 청년들의 일터를 직접 방문해 근로 여건과 애로사항을 듣고 이를 청년정책에 반영하기 위해 마련됐다.

지난 2006년 설립된 ㈜휴먼아이티솔루션은 스마트공장 솔루션과 치매예방 VR 등 실감미디어 콘텐츠를 개발한 IT 전문기업이다. 지난 2018년 전남도 유망중소기업으로 지정된 바 있다.

㈜휴먼아이티솔루션의 직원 32명 중 39세 이하 청년 직원은 30명으로, 직원의 90% 이상이 지역대학교 출신이다.

이날 간담회에서 청년들은 자기계발 프로그램 운영을 비롯해 식비 부담으로 인한 생활비 지원 등 중소기업 근로 청년들이 현장에서 느낀 다양한 의견을 내놓았다.

실제로 남악신도시에서 자취하며 ‘청년 취업자 주거비 지원’을 받고 있는 A씨와 입사 후 결혼해 ‘신혼부부·다자녀 가정 주택구입 이자 지원’을 통해 목포에 보금자리를 얻은 B씨는 “전남의 청년 주거안정 지원사업이 큰 도움이 됐다”고 말했다.

김 지사는 “청년 여러분이 현장에서 변화를 체감할 수 있도록 제안에 대한 구체적인 실행방안을 적극 검토하겠다”며 “청년들이 전남에 뿌리내리고 정착할 수 있도록 좋은 일자리와 함께 주거, 문화, 출산·양육 환경 등 종합적인 인구정책을 펼치겠다”고 밝혔다.

한편, 전남도는 청년들의 거점 활동공간인 ‘시·군 청년센터’를 17개 시·군에 18개소 운영 중이며, 앞으로 도내 모든 시·군에 청년센터를 조성하고 청년 네트워크를 활용해 다양한 청년활동을 지원할 계획이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr