[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 양천구 <4급 승진>▲일자리경제과 손인숙 <5급 승진>▲감사담당관 고승환 ▲주민협치과 김용희 ▲문화체육과 윤현애

박종일 기자 dream@asiae.co.kr