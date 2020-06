‘현대프리미엄아울렛’ 대전점 26일 오픈…코로나19로 개점 행사無

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 현대백화점은 26일 대전 유성구 용산동 대덕테크노밸리에서 전국 3호점 현대프리미엄아울렛 대전점(이하 현대아울렛)을 오픈한다고 23일 밝혔다.

이에 앞서 현대백화점은 24일~25일 이틀간 현대아울렛을 프리 오픈한다. 단 오픈 당일 예정됐던 이벤트와 대규모 개점 행사는 지역 내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따라 전면 취소된다.

또 현대백화점은 코로나19 확산 방지를 위해 매장 내 ‘7대 방역수칙’을 마련하고 방역활동에 전념할 방침이다.

출입구 7곳에 열화상 카메라를 설치해 직원이 내방 고객의 발열 여부를 체크하고 전 직원 마스크 착용 의무화하는 것을 기본으로 내방 고객이 마스크를 착용하지 않고 입장할 시 마스크를 무료로 제공하는 등 마스크 착용을 독려한다는 것이다.

여기에 고객 주요 대기 동선을 따라 1m 간격의 발바닥 스티커를 부착하고 푸드홀에 투명 칸막이를 설치하는 등으로 매장 내 일정 거리두기에 만전을 기하겠다는 게 현대백화점 측의 설명이다.

현대백화점 관계자는 “최근 대전에선 코로나19 확산 우려가 커지는 상황”이라며 “현대아울렛은 이 같은 상황을 고려해 입점 협력사의 피해를 최소화하고 내방객의 안전을 지키기 위해 오픈과 별개로 집객형 항사는 모두 취소 또는 연기키로 했다”고 말했다.

그러면서 “오픈 이후에도 전체 매장을 1일 3회에 걸쳐 방역·소독하고 밀폐된 공간에선 공기 살균기 100여대를 운영하는 등 방역을 최우선으로 삼아 현대아울렛을 운영할 방침”이라고 강조했다.

한편 현대백화점은 김포·송도점에 이어 대전에서 전국 세 번째 프리미엄아울렛을 오픈한다. 대전점은 연면적 12만9557㎡에 지하 2층~지상 7층 규모로 조성됐으며 판매시설 265개, 호텔 100실, 컨벤션 2개층, 영화관 7개, 테마공원 등을 구비했다. 또 프라다, 골든구스, 몽클레어 등 다수 명품 브랜드를 유치에 업계의 이목을 끌고 있다.

