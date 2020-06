인천TP, 뿌리기업 신규직원 '경력형성장려금' 지원…2년간 최대 360만원

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천테크노파크(인천TP)는 주조·금형·소성가공·용접·표면처리·열처리 등 뿌리기업의 새내기 직원에게 2년 동안 많게는 360만원까지 '경력형성장려금'을 지원한다고 23일 밝혔다.

고용노동부의 '고용안정 선제대응 패키지 지원사업'의 하나인 이 프로그램은 뿌리중소기업 신규직원의 장기근속을 유도하고 숙련공 양성 등을 통해 고질적인 구인난을 최소화하기 위해 마련됐다.

지원대상은 인천지역 뿌리기업에 3개월 이상 근무하고 있는 입사 1년 미만의 인천 거주 근로자(계약연봉 기준 월 소득 309만 6462원 이하)다.

지원 기간은 최대 2년으로 첫해는 매월 20만원씩 분기별로 60만원, 다음 해는 매월 10만원씩 분기별로 30만원씩 지급한다.

지원신청은 인천TP 홈페이지에서 신청서를 내려받아 작성한 뒤 방문 또는 팩스(032-712-2732)나 이메일(khj2233@itp.or.kr)로 접수하면 된다.

자세한 내용은 홈페이지를 참조하거나 인천TP 인천뿌리센터(032-260-0872~4)로 문의하면 된다.

인천TP 관계자는 "코로나19로 가중된 뿌리기업의 구인난과 고용유지의 어려움을 덜어주기 위해 한시적으로 장려금 지원의 소득 기준을 완화했다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr