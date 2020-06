24일부터 광주·전남 본격 장마…최대 80㎜ 많은 비 예보

25일 오전까지…28일부터 다시 장맛비

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주와 전남이 24일부터 본격 장마철에 들어간다.

23일 광주지방기상청에 따르면 24일 오전부터 25일 오전까지 서해상에서부터 접근하는 저기압과 함께 정체전선이 북상하면서 광주·전남지역에 장맛비가 내리겠다.

24일 오전 서해안부터 비가 내리기 시작해 비구름이 동쪽으로 이동하면서 오후에는 전 지역으로 확대되고 남해안과 지리산 부근을 중심으로 시간당 20~30㎜, 최대 80㎜ 이상의 많은 비가 예보됐다.

특히 곳곳에는 천둥과 번개가 치는 곳도 있겠다. 남해안과 지리산 부근에는 30~80㎜, 그 밖의 광주와 전남은 10~50㎜의 비가 내릴 것으로 예상된다.

바람도 강할 것으로 보여 24일 이른 오전을 기해 흑산도·홍도·진도·신안·영광·함평 지역에 강풍 예비특보, 서해남부북쪽 먼바다에는 풍랑 예비특보가 발효된다.

서해안을 중심으로 최대순간풍속이 70㎞(20m/s) 내외로 매우 강하게 불겠고 그 밖의 지역에서도 돌풍이 부는 곳도 있겠다.

이번 비는 26일 오전부터 잠시 그쳤다가 오는 28일께 서쪽에서 저기압이 접근하면서 정체전선이 다시 북상해 내달 1일까지 한 차례 더 장맛비가 내릴 것으로 전망된다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr