[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 4개 대북전단 살포단체를 사기 및 자금유용 등의 혐의로 22일 밤 경기북부지방경찰청과 서울지방경찰청에 수사 의뢰했다.

이재명 경기도지사가 대북전단 살포 단체의 자금출처와 사용내역에 대한 수사요청 방침을 밝힌 가운데 나온 첫 조치다.

