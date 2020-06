코스피, 1% 이상 오르며 2150선 회복… 코스닥 760선

[아시아경제 구은모 기자] 코스피가 장 초반 개인과 외국인의 동반 순매수에 힘입어 1% 이상 상승하며 2150선을 회복했다. 코스닥 지수 역시 760선을 회복하며 최근 좋은 흐름을 이어가고 있다.

23일 코스피는 전 거래일 대비 22.40포인트(1.05%) 상승한 2149.13으로 출발했다. 이날 상승 출발한 코스피는 장 초반 상승폭을 확대하며 2150선을 회복하는 모습이다. 오전 9시20분 현재 전일 대비 29.38포인트(1.38%) 오른 2156.11을 기록 중이다.

간밤 뉴욕증시 주요 지수는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 재확산 우려에도 주요 기술기업 주가 강세가 유지되면서 상승했다. 22일(현지시각) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 153.5포인트(0.59%) 상승한 2만6024.96에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 20.12포인트(0.65%) 오른 3117.86에, 기술주 중심의 나스닥은 110.35포인트(1.11%) 상승한 1만56.47에 장을 마감했다.

서상영 키움증권 연구원은 “미 증시는 코로나19 재확산 우려에도 불구하고 이로 인한 수혜 업종들이 강세를 이끌며 상승했고, 한국 증시는 비록 선반영이 됐으나 미국의 추가적인 부양정책에 대한 기대는 긍정적인 영향을 줄 것”으로 예상했다. 여기에 “달러화가 여타 환율에 대해 약세를 보였다는 점도 원화 강세 가능성을 높여 외국인 수급에 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 점도 우호적”이라고 분석했다.

현재 거래 주체별 매매 동향을 보면 개인과 외국인 투자가가 각각 149억원, 98억원 순매수하며 지수 상승을 주도하고 있다. 반면 기관 투자자는 236억원 순매도하고 있다.

업종별로는 서비스업, 운송장비, 의약품, 화학 등 대부분 업종이 오르고 있다.

시가총액 상위종목들 역시 대부분 오르고 있다. NAVER, 엔씨소프트, 현대모비스, 카카오, LG화학, 셀트리온 등이 상대적으로 큰 폭으로 상승하고 있다.

현재 코스피 시장에서는 상한가를 기록한 1종목을 포함해 648종목이 오르고 있고, 하한가 종목 없이 180종목은 내리고 있다. 종목은 68보합을 기록 중이다.

코스닥 지수도 1% 이상 오르며 최근 상승 흐름을 이어가고 있다. 이날 전 거래일 대비 6.97포인트(0.93%) 상승한 758.61로 출발한 코스닥 지수는 장 초반 개인 투자자의 순매수에 힘입어 오름세를 유지하고 있다. 오전 9시20분 현재 전일 대비 9.38포인트(1.25%) 오른 761.02를 기록 중이다.

현재 수급별 상황을 보면 개인 투자자가 165억원 순매수하며 지수 상승을 이끌고 있다. 반면 외국인과 기관 투자자는 각각 83억원, 65억원 순매도하고 있다.

코스닥 시장에서도 음식료·담배, 일반전기전자, 디지털컨텐츠, 기계·장비 등 대부분 업종이 오르고 있다.

시가총액 상위종목들 중에선 에코프로비엠, 휴젤, 펄어비스, 스튜디오드래곤, 헬릭스미스 등이 오르고 있다. 반면 알테오젠, 제넥신 등은 하락하고 있다.

현재 코스닥시장에서는 상한가를 기록한 3종목을 포함해 942종목이 오르고 있고, 하한가 종목 없이 289종목은 내리고 있다. 99종목은 보합을 기록 중이다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr