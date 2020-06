'놀토' 왜색 의상 논란 확산…제작진 "재방송·다시보기 중지"

[아시아경제 김연주 인턴기자] '놀라운 토요일'이 왜색(倭色) 의상 논란에 휩싸였다. 왜색이란 일본의 문화나 생활 양식을 띠고 있는 것을 말한다.

22일 tvN '놀라운 토요일'(놀토) 시청자 게시판에는 한 시청자가 지난 20일 방송분에 대한 출연자 의상 문제를 강력하게 지적한 글이 올라왔다.

글쓴이는 "게스트로 출연한 아역 배우 김강훈 군이 입은 의상과 관련해 문의한다"며 "의상에서 가슴에 새겨진 문구가 적절치 못하다"고 운을 뗐다.

이어 "김강훈이 입은 의상의 가슴에는 ‘大一大万大吉’(대일대만대길)이란 문구가 적혀있다. 이는 16세기 일본의 역사적 인물인 이시다 미츠나리라는 사람이 쓴 '가문'(집안의 문장)이다. 이시다 마츠나리는 임진왜란에 참전해 조선을 침략한 인물"이라고 설명했다.

특히 이 시청자는 '도깨비' 김신의 갑옷엔 해당 글자가 없었는데 굳이 이 문구가 쓰인 옷을 입고 나와야 했냐고 지적했다.

이에 놀토 제작진은 "역사적으로 중요한 사실을 인지하지 못한 점 사과의 말씀 드린다. 이 사실을 알려주신 여러분께 송구한 감사의 말씀 드린다"라면서 "해당 의상은 제작진이 평소 거래하는 의상 대여 업체에서 구한 것이며 출연자 김강훈 님은 물론 제작진, 대여 업체도 알지 못했다"고 답했다.

그러면서 "현장에서도 의구심을 가지지 못한 채 녹화가 진행됐고 방송까지 이뤄졌다. 해당 제보 글을 금일 저녁 확인했고 필요한 조치 후 댓글 남긴다"고 밝혔다.

제작진은 해당 방송분의 재방송 및 다시보기 서비스 중지, 대여 업체에 의상에 대한 정보 전달, 출연자 김강훈에 사과, 댓글로 상황 공유를 하겠다고 조치 사항을 전했다. 해당 방송분의 다시보기는 모자이크(블러) 작업을 거친 후 다음 주 중 재개될 예정이다.

제작진은 "다시 한번 사과의 말씀 드리며 추후 더 신중한 제작을 통해 건강한 웃음을 만드는 프로그램이 되도록 노력을 다하겠다"고 덧붙였다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr