강남구 청소년들 아프리카 청소년들 위해 마스크 제작·기부

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 23일까지 코로나19로 어려움을 겪는 해외아동을 돕기 위해 청소년 800명을 대상으로 ‘집에서 뭐하니? 마스크 만들기 봉사활동하자!’를 진행했다.

이번 활동은 2018년부터 ‘청소년어울림마당’ 축제의 일환으로 강남청소년수련관이 주관하고 있으며, 예술 ·음악 ·봉사를 통해 청소년의 건강한 성장을 돕고 있다.

올해는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 비대면으로 진행됐다.

사전에 모집된 청소년들은 지난 10일부터 우편으로 ‘마스크 제작세트’를 수령해 가정에서 2매를 제작한 뒤 1매를 수련관에 기부했다. 마스크는 환경보호를 위해 면 소재로 제작됐으며, 총800매가 코로나19로 방역물품 지원이 필요한 아프리카 우간다의 ‘아무리아 청소년센터’에 기부된다.

활동에 참여한 국립전통예술고 3학년 남동주 양은 “나뿐 아니라 지구 반대편에 있는 청소년의 안전을 지키고, 면이라는 소재로 지구 환경도 지킬 수 있다는 점에서 다른 봉사활동보다 더욱 의미 있었다”고 전했다.

구는 코로나19로 인해 외부활동에 제약을 받고 있는 청소년의 문화활동을 독려하기 위해 오는 8월 ‘집에서 뭐하니? 면 생리대 만들기 봉사활동하자!’를 진행할 예정이다.

자세한 사항은 7월27일 강남청소년수련관 홈페이지를 통해 확인할 수 있다

박종일 기자 dream@asiae.co.kr