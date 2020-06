통합당 '중진' 정진석·박덕흠, 사돈 됐다…"조용한 결혼식"

[아시아경제 허미담 기자] 충청권 중진 의원인 정진석 미래통합당 의원과 박덕흠 통합당 의원이 사돈을 맺었다.

22일 정 의원의 장녀와 박 의원의 장남은 전날 오후 서울 광진구의 한 호텔에서 결혼식을 올렸다. 예식은 양가 가족과 가까운 친지 위주로 100명씩만 참석한 것으로 전해졌다.

두 의원은 정치권에 일절 청첩을 하지 않았고, 의원실 보좌진의 참석도 만류한 것으로 알려졌다.

국회 원 구성 상황과 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 등을 두루 고려해 '조용한 결혼식'으로 치렀다는 설명이다.

대신 두 의원은 이날 의원들에게 단체 메시지를 통해 결혼 소식을 전하며 "어제 저희 아이들의 결혼식이 있었다. 양가에서 조용히 가족들끼리만 결혼식을 진행키로 결정해 많은 분을 모시지 못한 점에 죄송한 마음이 크다"며 "여러분께 부담을 드리는 것은 아닐까 걱정이 앞섰고, 또 코로나19 확산으로 찾아오신 분들의 건강에 누를 끼치게 될까 우려스러운 마음도 컸다"고 했다.

이어 "잔잔한 분위기 속에서 소소한 축하를 나누자는 것이었다. 그러니 섭섭하게 생각지는 마시고, 너그러운 마음으로 이해해주셨으면 좋겠다"라며 "함께 축복해주시고, 응원해주셨으면 좋겠다"고 말했다.

