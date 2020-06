청암대, 웹툰전문가 양성 ‘웹툰콘텐츠과’ 신설

현업작가 교수진, 웹툰작가 위한 특성화 학과 개설



[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 청암대학교(총장 서형원)가 4차산업혁명 시대의 지식정보 트랜드로 떠오르는 웹툰 관련 플랫폼의 콘텐츠를 창작하는 웹툰 전문가 양성을 위한 웹툰콘텐츠과를 신설한다고 22일 밝혔다.

2021학년도 신입생을 모집하는 웹툰콘텐츠과는 30명 정원으로 운영되며, 웹툰스토리텔링, 웹영상, 웹창작, 캐릭터디자인, 캘리그라피, 1인크리에이터 등 웹툰 콘텐츠 분야에 필요한 현장중심의 창의적인 전문인력 양성을 목표로 한다.

또 웹툰작가를 꿈꾸는 학생들의 실력향상을 위해 현업작가를 교수진으로 구성 졸업 후 즉시 취업하고 웹툰 현장에서 실력을 발휘할 수 있는 웹툰전문가 양성을 위해 학과를 신설하고 전문가 양성에 나서게 됐다고 설명했다.

청암대는 현장중심교육을 실현하기 위해 ‘1인 1작가 멘토링, 1인 1웹툰기업 현장실습, 웹툰공모전 도전, 웹툰작가 데뷔 및 취·창업지원’ 등 웹툰콘텐츠제작실을 갖추고 최신 기종의 PC와 개인별 액정타블렛을 완비하고 창작공간을 지원할 예정이다.

이러한 웹툰콘텐츠에 대한 인기와 관심을 반영하듯 순천시에서 웹툰에 대한 저변을 확대하기 위한 웹툰콘텐츠글로벌센터를 개소하고 웹툰 체험시설과 웹툰작가들의 창작을 지원하고 있다.

전라남도에서 운영하는 전남콘텐츠코리아랩에서는 ‘리쇼어링 프로그램’을 통하여 최대 2년간 취업을 보장하여 웹툰 신진작가들의 안정적인 창작활동과 취업을 보장하고 있다.

학과 구조조정을 주관하고 있는 오미성 기획처장은 “웹툰과 관련된 플래폼과 문화콘텐츠에 대한 관심이 증가하고 있는 시점에서 지역문화 인재를 발굴하고, 웹툰 콘텐츠 전문 인력양성을 위하여 신설하게 됐다”며 “유관 기관과의 산학협력 체제를 구축하여 청암대가 웹툰콘텐츠 분야에서 현장중심교육의 특성화모델이 될 것”이라고 말했다.

