정상기업 직원들, 광주사랑의열매 ‘착한일터’ 참여

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 정상기업㈜(대표이사 이정오) 직원들이 광주사회복지공동모금회(회장 한상원)의 착한일터에 참여, 22일 현판 전달식을 가졌다.

착한일터는 기업·기관·단체의 임직원 5인 이상이 매월 급여의 일부를 어려운 이웃을 위해 나누는 정기기부 프로그램으로, 기부금은 광주지역의 어려운 이웃들에게 지원된다.

이정오 정상기업 대표이사는 “직원들이 함께 어려운 이웃들을 돌아보고 사랑과 희망을 전해줄 수 있게 돼 기쁘게 생각한다”며 “지속적으로 나눔을 실천해 아름다운 지역사회를 만들어 갈 수 있도록 힘을 보태고 싶다”고 말했다.

이성도 광주사회복지공동모금회 사무처장은 “착한일터에 동참해주신 정상기업 임직원분들께 진심으로 감사드린다”면서 “기부자님의 따뜻한 정성이 어려운 이웃들에게 큰 힘으로 이어질 수 있도록 사랑의열매도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 정상기업은 시설물유지관리업, 주택공사업, 개발시행 등 토목 및 건축사업을 하는 기업으로써, 소외된 이웃을 위한 나눔을 실천하고 지역의 소중한 인재 발굴 및 육성을 위한 지원, 취약세대 주거복지를 위해 지원하는 등 지역 내 선행을 꾸준히 이어오고 있다.

