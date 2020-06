박영선 중소벤처기업부 장관이 22일 서울 성동구 코사이어티에서 열린 '2020 로컬크리에이터 출범식'에 참석해 로컬푸드로 만든 식품을 둘러보고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.