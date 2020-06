[아시아경제 호남취재본부 고민형 기자] 민주당 이낙연 국난극복위원장이 22일 호남권 간담회를 위해 전북도청에서 기념촬영을 하고 있다.

호남취재본부 고민형 기자 gom21004@asiae.co.kr