황민현, 랑콤과 데이즈드 백커버 장식[화보]

글로벌 뷰티 브랜드 랑콤이 매거진 데이즈드와 함께한 뉴이스트 민현의 다양한 화보컷, 백커버 컷을 공개했다.

이번 화보에서 민현 특유의 깔끔하고 또렷한 이목구비가 여름 화보 컨셉과 완벽하게 조화를 이뤄 역대급 화보컷을 완성했다. ‘쿨톤의 정석’ 같은 깨끗한 인상과 소년 같이 순수한 이미지로 임팩트 있는 백커버 컷 또한 완벽하게 만들어 낸 모습.

백커버 속 밝고 화사한 그의 피부는 랑콤 ‘뗑 이돌 롱라스팅 파운데이션’으로 연출됐다. 그는 인터뷰에서 “오늘 촬영을 위해 종일 뗑이돌 파운데이션을 사용한 채 있었는데 신기하게 피부가 편안하다. 들뜸 없이 메이크업이 오랜 시간 지속돼 놀랐다.” 라고 칭찬하기도 했다.

