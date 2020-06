'사이코지만 괜찮아' 서예지 "나한테 수작거는 거냐", 김수현 "착각하지 마라"

[아시아경제 강혜수 기자] 21일 오후 방송된 tvN '사이코지만 괜찮아'에서는 김수현이 오정세에게 줄 서예지의 사인을 받는 모습이 전파를 탔다.

앞서 1회 엔딩에서 문강태(김수현)는 고문영(서예지)의 출판사에 찾아갔다. 그때 서예지는 로비에서 출판사 대표 이상인(김주헌)을 기다리는 문강태를 알아보고 접근해 다른 사람들과 다를 바 없이 돈을 바라고 온 것으로 생각한다.

하지만 문강태는 돈이 아니라, "눈빛에 온기가 전혀 없는 여자"와 고문영이 닮아서 다시 한 번 확인하러 왔다고 답한다. 고문영은 "그 여자 무서웠냐"고 묻고, 문강태는 "좋아했다"고 답한다.

그리고 어린 시절의 고문영과 문강태의 모습이 잠깐 삽입되고, 문강태는 "좋아했다. 내가"라고 반복한다. 고문영이 "아름다운 추억을 말하면서 나한테 수작거는 거냐"고 차갑게 내뱉자, 문강태는 "아름답다고 한 적 없다. 착각하지마라. 좋은 추억 아니다"고 못 박는다.

그러자 고문영은 문강태의 가슴을 치며 "근데 안좋은 추억일수록 여기 더 오래 남는데"라며 강태를 쳐다본다. 하지만 강태는 "그 쪽 출판사 대표한테 전해라. 여러모로 수고가 많다고. 근데 그 수고 나한테 안해도 되니까 다신 연락하지 말라고"라며 자리를 뜬다.

그리고 나가는 길에 대표와 마주치고, 문강태가 출판사를 찾은 이유가 형 문상태(오정세)에게 주기 위한 고문영의 사인이란 사실이 드러난다. 그제서야 고문영은 "몸도 아니고 돈도 아니고 원하는 게 사인이었구나. 해줄게 사인"라고 말해 강태를 난처하게 만든다.

tvN 새 드라마 '사이코지만 괜찮아'는 매주 토일 오후 9시에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr