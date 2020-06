'미스트트롯' 가수 영탁의 효과…고향 안동 팬클럽 후원행사 '찐이야'

팬클럽 '영탁쓰 안동지킴이' 정기 후원행사로 미담

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] '미스터트롯' 가수로 최근 인기를 끌고 있는 영탁의 고향인 경북 안동에서 팬클럽의 소외계층 정기 후원 행사가 지역에 이웃돕기 캠페인 바람을 불어넣고 있다.

21일 안동시에 따르면 가수 영탁의 팬클럽 '영탁쓰 안동지킴이'는 지난 18일 생필품(협찬물품 포함 100만원 상당)을 안동시 태화동행정복지센터에 전달하는 등 매달 다양한 물품을 저소득층에게 기증해 오고 있다.

현재 대구·경북지역의 회원 가운데 30명이 팬클럽 이름으로 매달 1만원씩 회비를 갹출, 태화동 지역 저소득층을 돕기 위해 정기적인 후원을 이어나가고 있다는 게 안동시의 전언이다.

팬클럽 영탁쓰 안동지킴이 측은 "안동시 24개 읍·면·동 중 고민 끝에 영탁이 주로 학창 시절을 보냈던 태화동 관내 저소득층을 정기적으로 지원하는 데 의견을 모았다"며 "앞으로 저소득층뿐만 아니라 공적 지원을 받지 못해 어려움을 겪고 있는 복지사각지대가구를 발굴하겠다"고 전했다.

김중옥 태화동장은 "태화동 지역 저소득층에 대한 영탁쓰 안동지킴이의 관심과 정기적인 후원에 진심으로 감사드린다"며 "어려운 이웃을 돕기 위해 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr