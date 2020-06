'집단감염 지속' 여파 코로나19 확진자 48명 늘어…수도권 27명(종합)

지역발생 40명·해외유입 8명...수도권과 대전 집단감염 지속탓

[아시아경제 김지희 기자] 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염 사태가 지속되면서 21일에도 신규 확진자 수가 48명을 기록했다.

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준 코로나19 확진자가 48명 추가돼 총 누적 확진자는 1만2421명이 됐다고 밝혔다. 전날 신규 확진자 67명에 비해서는 19명 줄어든 수치다.

이달 들어 일일 신규 확진자 수는 수도권 집단감염 확산 여파로 30∼50명대에서 등락을 거듭해오다 전날 처음 60명대를 넘어섰다. 하지만 이날 다시 40명 후반대로 낮아졌다.

신규확진자 48명 가운데 40명은 지역발생이고, 8명은 해외유입이다. 지역발생 40명 가운데 서울이 16명, 경기 8명 등 수도권에서 24명의 신규 확진자가 발생했다. 최근 집단감염이 발생한 대전에서도 10명이 추가로 확진 판정을 받았다. 이밖에 대구·광주·세종·충남에서 1명씩 추가됐다.

지역감염 확산세가 계속되는 것은 수도권과 대전의 집단감염이 이어지는 데 결과로 보인다. 전날 낮 12시 기준으로 경기 의왕시 소재 롯데제과물류 관련 감염자는 10명이 늘면서 관련 누적 확진자는 15명이 됐다. 서울 관악구의 방문판매업체 리치웨이와 관련해서도 6명이 추가로 확진 판정을 받아 현재까지 총 193명의 감염자가 발생했다. 금천구 도정기 업체 관련 확진자도 4명이 늘었다.

대전 방문판매업체 집단감염의 경우 대전을 넘어 세종·계룡·공주·논산·청주 등 전국 각지로 확산된 모습이다. 방대본에 따르면 전날 낮 12시 기준 대전 서구 방문판매업체 3곳과 관련한 확진자는 16명이 추가됐다. 이에 따라 누적 확진자는 40명을 기록했다.

해외유입은 전날 31명 대비 크게 줄어든 8명으로 조사됐다. 검역 과정에서 4명이 확진 판정을 받았으며, 나머지 4명은 입국 뒤 개별 주거지나 임시생활시설에서 자가격리하던 중 확진됐다.

다만 전 세계적으로 코로나19의 유행이 지속되고 있는 데다 국내에서 농번기에 접어들면서 외국인 근로자의 입국이 늘고 있어 해외유입이 다시 급증할 가능성이 남아있다.

한편 전날 사망자는 추가로 발생하지 않아 280명을 유지했다.

전날 완치돼 격리 해제된 확진자는 12명 늘었다. 격리 해제된 인원은 총 1만868명이 됐다.

현재 격리돼 치료 중인 확진자는 36명 늘어 1273명이다. 이 가운데 서울, 경기, 인천 등 수도권 환자가 991명에 달한다.

