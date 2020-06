[보험 인싸되기]코로나에 '미니보험' 열풍…"약관 꼭 보세요"

[편집자주] 어려운 보험, 설명을 들어도 알쏭달쏭한 보험에 대한 정석 풀이. 내게 안맞는 보험이 있을 뿐 세상에 나쁜 보험(?)은 없습니다. 알기쉬운 보험 설명을 따라 가다보면 '보험 인싸'가 되는 길 멀지 않습니다.

[아시아경제 오현길 기자] 젊은세대를 겨냥한 특화상품이었던 미니보험이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 그 영역을 넓히고 있다.

저렴한 보험료를 앞세워 자신이 원하는 보장만 선택할 수 있다는 실속 뿐만 아니라, 비대면 시대에 맞춰 보험설계를 따로 받지 않아도 가입을 할 수 있다는 편리성이 주목받고 있다.

21일 보험업계에 따르면 보험사들은 최근 온라인 전용으로 미니보험이 앞다퉈 출시하고 있다.

한화손해보험은 월 3500원 보험료로 만 0세부터 10세 어린 자녀의 감염, 수술, 골절을 집중 보장하는 온라인 전용 장기상품 '라이프플러스(LIFEPLUS)맘더한어린이보험'을 출시했다.

한화다이렉트 홈페이지와 모바일을 이용해 가입할 수 있는 상품으로, 수족구진단비(연 1회, 5만원), 특정전염병진단비(50만원), 결핵 진단비(최초 1회, 50만원) 등 감염으로 발생하는 질병과 자녀에게 나타날 수 있는 아토피, 알레르기성비염, 천식, 급성기관지염, 폐렴 등에 대한 환경성질환 입원비를 120일 한도로 1일 2만원씩 보장한다.

상해·질병수술비와 골절 사고로 인한 골절진단비, 깁스치료비, 골절부목치료비 등도 담보한다.

NH농협생명도 뇌와 심장질환을 보장하는 미니보험을 내놨다. 홈페이지에서 가입할 수 있는 온라인 전용상품인 'NH온라인 뇌심장 튼튼보험'은 고액 치료비 질병인 뇌출혈과 급성심근경색증만 보장한다.

보험가입금액은 최소 500만원에서 최대 2000만원까지 선택할 수 있다. 보험료는 가입금액 1000만원, 80세 만기, 20년납, 월납, 40세를 조건으로 가입할 때 남성 8200원, 여성 5700원이다. 보험기간에 뇌출혈 또는 급성심근경색증을 진단받으면 보험료 납입이 면제된다.

교보생명은 보험료 부담을 대폭 낮춘 '교보미니보장보험'과 '교보미니저축보험'을 판매중이다.

1구좌(가입금액 1000만원) 가입 시 병원에 입원하면 1일당 2만원의 입원비를, 상급종합병원에 입원하면 1일당 5만원의 입원비를 받을 수 있다. 크고 작은 수술에 대비할 수 있도록 수술 종류(1~5종)에 따라 수술비를 1회당 10만원에서 300만원까지 보장한다.

업계 최초로 미니보험 가입 고객에게 제공되는 건강관리서비스인 교보미니헬스케어서비스도 있다. 교보미니보장보험 가입 시 부가되는 서비스로, 교보생명 상품부가서비스 애플리케이션(앱)을 통해 전문 의료진의 1대1 건강상담은 물론, 질병 발생시 전문 병원이나 유명 의료진 안내와 진료 예약 대행을 지원해 치료와 회복을 돕는다.

보험료는 월납이나 연납 형태로 납입할 수 있다. 보험료는 30세 남성 기준 월 4500원(3년납, 3년 만기)이다.

교보미니저축보험은 매월 3만~10만원의 보험료를 납입하면 3년이나 5년 후 목돈 마련이 가능한 저축성보험이다. 한달만 유지해도 원금을 보장하며, 납입보험료가 아닌 적립금 이자에서 사업비를 차감하는 방식을 도입해 가입 1개월 후부터 환급률이 100%를 초과하게 된다.

보험료가 저렴해 무턱대고 미니보험을 선택해서는 안된다. 보험 전문가들은 미니보험은 저렴한 가격에 원하는 보장만 선택할 수 있지만 보장기간이 짧거나 보장 항목이 제한적인 만큼 자신의 상황에 따라 가입에 유의해야 한다고 조언한다.

보험업계 관계자는 "필요한 기간 동안만 보장이 가능한 합리적인 보험상품에 대한 고객 니즈가 증가하고 있다"면서도 "보장내용 약관을 꼼꼼히 확인해서 자신에게 꼭 필요한 상품을 골라야 한다"고 당부했다.

