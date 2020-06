[아시아경제 유제훈 기자] 미국과 러시아가 다음주 오스트리아에서 군축문제를 논의할 예정이라고 19일(현지시각) 주요외신이 보도했다.

보도에 따르면 마셜 빌링슬리 미국 군축담당특사와 세르게이 랴브코프 러시아외무차관은 오는 22일부터 이틀간 오스트리아에서 만날 예정이다.

양국은 내년 2월 만료되는 신 전략 무기 감축협정을 연장해야 하는 상태다. 이 협정은 양국이 배치한 핵탄두를 1550기로 제한하는 내용을 담고 있다.

한편 미국 국무부는 이번 협의에 중국을 합류시키기 위해 초청한 상태다. 다만 중국은 이에 부정적인 반응인 것으로 알려졌다.

