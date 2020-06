'편스토랑' 한지혜 "남편 발령으로 제주도 살이 중"…'제주반미' 만들기 도전

[아시아경제 박희은 인턴기자] 한지혜가 제주에서 보내는 일상을 공개했다.

19일 오후 방송된 KBS 2TV '편스토랑'에서는 한지혜는 "남편이 제주도로 발령이 나 함께 오게 됐다"고 제주에서 살게 된 이유를 설명했다.

그는 "남편 직업 때문에 2년마다 이사를 한다. 서울, 홍성, 부산, 비엔나, 인천 발령에 이어 제주도까지 오게 된 것"이라 전했다.

앞서 한지혜는 지난 2010년, 6살 연상의 남편 정혁준과 결혼했다. 정혁준은 현재 제주지방검찰청에서 근무 중이다.

스튜디오에서 영상을 보던 이경규는 "제주도 집은 전세냐"라고 물었고 한지혜는 "1년 치 월세를 선불로 지불하는 연세다"라고 설명했다.

이어 "이사를 안 하고 최소한으로 살려고 필요한 것들만 그때 조금씩 옮긴다. 거의 다 옵션이다. 제가 가져간 건 이불과 식기류 정도"라고 덧붙였다.

이날 한지혜는 안방에 연결된 발코니에서 본인이 직접 가꾸는 작은 텃밭을 공개하기도 했다.

그는 "10년 차 주부"라면서 "요즘 요리하는 재미에 푹 빠졌다. 고향이 음식의 고장, 전라도 광주"라고 요리 실력에 대한 자부심을 드러냈다.

또, 제주 반미와 감귤 우유를 완성한 한지혜는 "한라산이 보이는 날은 흔치 않으니까 바람이 불어도 밖에서 먹어야 돼"라며 밖에서 바람을 맞으며 식사를 이어갔다.

이어 그는 제주 시장에 갈치를 구매하러가 시장 상인을 향해 '삼촌'이라고 부르며 "제주도는 삼촌이라고 부른다"고 설명하며 제주도 살이에 적응해가는 모습을 보였다.

