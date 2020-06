[아시아경제 문혜원 기자]코스닥 상장사 제닉 제닉 123330 | 코스닥 증권정보 현재가 4,000 전일대비 55 등락률 -1.36% 거래량 11,503 전일가 4,055 2020.06.19 15:30 장마감 close 은 중국 소재 자회사인 화장품 제조업체 제닉 제닉 123330 | 코스닥 증권정보 현재가 4,000 전일대비 55 등락률 -1.36% 거래량 11,503 전일가 4,055 2020.06.19 15:30 장마감 close 상하이 화장품에 약 103억원을 출자한다고 19일 공시했다.

제닉은 이번 조처의 목적을 "현지법인의 차입금 상환 등 재무구조 개선을 위한 것"이라고 밝혔다.

