김재승, 21일 승무원과 결혼…장모는 농구스타 정미라

[아시아경제 허미담 기자] 배우 김재승이 오는 21일 결혼한다.

19일 소속사 여진엔터테인먼트 측은 "김재승이 21일 서울 코엑스 인터콘티넨탈 다이아몬드홀에서 결혼식을 치를 것"이라고 밝혔다.

이어 "혼자보다 둘이 좋은 건 기댈 수 있는 사람이 있다는 것에 대한 믿음 때문이다. 서로를 위하고 이웃과 나누며 감사함을 배우면서 함께 살아갈 것을 약속했다. 사람이 산다는 것은 결국 함께일 때다. 인생의 반려자로 새로운 시작을 알린 두 사람에게 축복을 부탁드린다"라고 전했다.

예비 신부는 1살 연하의 모 국적 항공사 승무원으로, 1년여 교제 끝에 결실을 맺게 된 것으로 알려졌다. 또 예비 신부는 7~80년대 여자 농구계를 풍미했던 전 국가대표 농구선수이자 현 한국중고농구연맹 부회장인 정미라의 딸이다.

한편 김재승은 2004년 MBC 드라마 '논스톱4'로 데뷔한 후, 드라마 '엄마', '무궁화 꽃이 피었습니다', '나쁜녀석들', '자백' 등 다양한 작품에 출연하며 얼굴을 알렸다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr