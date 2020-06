이임식을 마친 김연철 통일부 장관이 19일 서울 종로구 정부서울청사를 떠나기 전 직원들과 기념촬영을 하기 위해 마스크를 벗고 있다. 김 장관 옆은 서호 통일부 차관. /문호남 기자 munonam@

