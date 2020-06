오세훈 '핵무장론' 주장에 정청래 "무책임한 발언…노이즈 마케팅 중단하길"

오세훈 "극단적인 대책 세우지 않으면 北 변하지 않을 것"

정청래 "철없는 주장…참 딱해"

[아시아경제 허미담 기자] 오세훈 전 서울시장이 북핵 폐기를 위해 '핵무장론'을 주장한 가운데 정청래 더불어민주당 의원이 19일 오 전 시장을 향해 "무모하고 무책임한 발언"이라며 비판했다.

정 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "우리가 핵을 만든다는 것은 결론적으로 말해 한미동맹을 깨겠다는 말"이라며 말문을 열었다.

그는 "미국이 노태우 정부 시절 전술핵을 철거한 뒤 한국은 미국의 핵우산에 편입됐으며 한미 원자력 협정을 체결했다"면서 "이 협정의 내용은 한국 정부가 미국의 사전 동의나 허락 없이 핵연료의 농축과 재처리를 하지 못하도록 제한하는 것을 기본 골자로 한다"고 설명했다.

이어 "미래통합당은 핵무장을 주장하려면 한-미 원자력협정부터 철폐하자고 함이 마땅하다"고 지적했다.

그러면서 정 의원은 "북한 핵으로도 골치 아픈 미국이 한국의 핵무장화를 허용하겠는가, 미국 반대를 무릅쓰고 감행한다면 우리도 북한처럼 경제제재를 감내하겠다는 것인가?"라고 거듭 비판했다.

끝으로 그는 "(오 전 시장은) 국익에 전혀 도움이 되지 않는 얄팍한 노이즈 마케팅을 중단하라"며 "기사 한 줄 나려고 이런 철없는 주장을 하다니, 참 딱하다"며 글을 마무리했다.

이날 오전 오 전 시장은 KBS 라디오 '김경래의 최강시사'에 출연해 "북한은 본질적으로 핵을 포기할 생각이 손톱만큼도 없다. 우리 입장에서는 극단의 대책을 세우지 않으면 북한은 변하지 않는다"며 핵카드를 검토해야 한다고 주장했다.

이어 "북한에 가장 큰 영향력을 미치는 나라는 중국이고, 중국을 움직여야 북한이 그나마 핵폐기를 고려할만한 상황을 만들 수 있다"며 "(우리 정부가) 직접 핵을 개발하거나, 미국과 협상으로 전술핵을 재배치한다든지, 유럽식 핵공유 등의 카드를 고려하기 시작했다는 사실만으로도 중국은 굉장히 생각이 복잡해질 것"이라고 했다.

아울러 오 전 시장은 "국제정치 관계를 볼 때 미국이 쉽게 우리의 핵개발을 용인한 상황도 아니고 전술핵 재배치는 주변 4강과의 갈등을 야기할 소지가 있다"고 말한 뒤 "다만 우리 정부가 북핵을 폐기하기 위해서라면 어떤 선택도 마다하지 않고 다 고려할 수 있다는 입장으로 선회할 때 비로소 북한도 중국도 변화하도록 만들 수 있는 지렛대로 사용하는 게 가능해진다"고 주장했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr