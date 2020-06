[아시아경제 조강욱 기자] 농협금융지주는 19일 임원후보추천위원회(임추위)를 열고 NH저축은행 대표이사 후보로 최광수 전 농협자산관리 전무를 추천했다고 밝혔다.

또 농협금융 임추위는 NH농협리츠운용 대표이사 후보로 서철수 현 NH농협리츠운용 대표이사가 연임하는 것으로 추천했다.

두 후보자들은 각 회사별 주주총회를 거쳐 최종 선임된다. 임기는 2년이다.

