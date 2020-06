경남도, 경남콘텐츠기업육성센터 입주기업 간담회 개최

입주 투자기업 소개와 기업 간 교류의 장 마련

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남도는 경남 김해시 관동동에 있는 경남콘텐츠 기업육성센터 1층 전시실에서 입주기업 간담회를 개최했다고 19일 밝혔다.

지난달 26일 문을 연 경남콘텐츠 기업육성센터는 경남의 문화유산과 관광자원을 활용한 융합콘텐츠를 발굴·육성하고, 콘텐츠 분야 스타트업과 중소기업의 운영 및 역량 강화 프로그램 등을 지원하는 도 최초 콘텐츠 기업 지원시설이다.

이번 간담회는 류명현 경남도 문화관광체육국장을 비롯해 경남도·김해시·경남문화예술진흥원 관계자와 웹툰 피플앤스토리, 실감형콘텐츠 알리아스, 게임 블루마인소프트 등 20개 입주기업 관계자들이 참석한 가운데 입주기업 지원사업 안내, 2020년 센터 운영계획 안내, 입주 투자기업소개 및 개별기업 면담 등으로 진행됐다.

류명현 경남도 문화관광체육국장은 “경남콘텐츠기업육성센터를 통해 경남의 콘텐츠 기업들이 성장할 수 있는 생태계를 조성하고, 경남주력산업인 제조·기계·로봇 등 하드웨어 분야와 도내 콘텐츠 분야의 협업을 통해 경남 형 제작 지원사업을 펼쳐나가겠다”고 밝혔다.

