강서구 익명 청년 의료진에 손편지와 스타벅스 쿠폰 20장 기부 떠난 사연?

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)를 극복하는 데 힘이 되어 주고 있는 의료진에 대한 감사와 기부 등 미담이 이어지고 있다고 밝혔다.

18일 익명의 한 청년이 보건소를 방문해 1층 안내카운터 직원에게 느닷없이 손편지와 스타벅스 쿠폰 20장을 쥐어주고 총총히 사라졌다.

이 청년이 전한 손 편지에는 ‘항공정비사를 꿈꾸는 20대 한 청년입니다. 지난 3월 코로나로 인해 입사를 눈앞에 두고 모든 게 멈춰 버렸습니다’는 안타까운 내용이 적혀 있었다.

또 ‘어려운 상황 속에서도 무더운 여름날씨 속에서 고생하는 의료진들을 보며 희망과 위로를 받아 아르바이트비로 조금씩 모아 작은 선물을 전달한다.’라고 전했다.

아울러 ‘여러분들 덕분에, 어려운 시기 모두들 잘 이겨낼 거예요! 화이팅!’이라는 응원 문구도 적었다.

보건소 관계자는 “갑자기 받은 편지와 선물에 놀랐지만 감사와 정성을 주신 이 청년에게 진심으로 감사드린다“며 ”구민 여러분의 따뜻한 마음에 힘입어 코로나19 극복을 위해 더욱 더 최선을 다하겠다”라고 말했다.

한편 지난 3월에는 두 명의 어린이들이 동 주민센터에 방문해 응원 편지와 함께 코로나19 극복을 위해 써 달라며 고사리 손으로 모은 용돈을 전하기도 하는 등 지역의 훈훈한 미담사례가 이어지고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr